Пустынный марафон: «Шелковый путь - 2024» станет одним из сложнейших в истории

14-й по счету международный ралли-рейд «Шелковый путь» состоится с 5 по 15 июля. Трансконтинентальный ралли-марафон на этот раз пройдет по маршруту длиной 5243 километра, из которых 2992 — скоростные участки. «Шелковый путь» соединит сразу пять регионов Российской Федерации: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай, а также регионы Западной и Центральной Монголии, включая пустыню Гоби. Только в классе грузовиков заявились сразу 117 пилотов из пяти стран, так что событие будет едва ли не самым масштабным для мирового ралли в календарном году.

От вечной мерзлоты до пустыни

5 июля на площади Ленина в Томске стартует 14-й по счету ралли-рейд «Шелковый путь». На этот раз предстоит преодолеть 11 этапов длиной свыше 5 тыс. км, включая этап-марафон. Финальной точкой станет столица Монголии Улан-Батор, до которого пилоты доберутся по совершенно новым и прежде неизведанным трассам. Маршрут эксперты называют одним из самых сложных и интересных в истории гонки. Его главная особенность в том, что экипажам предстоит пересечь различные природные зоны: от тайги и горных перевалов до районов вечной мерзлоты и жарких пустынь.

Всего к участию в гонке заявлены 106 экипажей из 13 стран. Традиционно среди главных героев ралли — экипажи на внедорожниках и грузовиках. В этом классе нас ждет соревнование 117 пилотов, представляющих Россию, Белоруссию, Китай, Монголию и Туркменистан. В ранге действующего победителя на дистанцию выйдет экипаж лидера белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Коллектив из соседней страны выступит на «Шелковом пути» сразу тремя экипажами. Главными соперниками «красных зубров» разумеется считают «КамАЗ-мастер». Команда из Татарстана при поддержке ВТБ выставила сразу пять экипажей, на одном из них выступит новый руководитель «Синей Армады» Эдуард Николаев. Ему предстоит пилотировать уникальный спортивный грузовик капотной компоновки. На уже привычных грузовиках семейства К5 выступят Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов и Богдан Каримов. За рулем газодизельного «КамАЗа» будет Сергей Куприянов.

— Ралли-рейд «Шелковый путь», — главное событие года для нас, — подчеркнул «Известиям» один из самых титулованных пилотов страны Андрей Каргинов. — Мы очень тщательно готовились, около 10–11 месяцев. Поэтому, как всегда, готовы бороться за самые высокие места. А как получится, увидим. Конкуренты серьезные, сейчас все в ожидании старта.

— В этом году мы очень плотно работали над нашими автомобилями, — поделился с «Известиями» пилот «КамАЗ-мастер» Богдан Каримов. — Выезжали на два чемпионата России, где испытывали новые агрегаты, готовили их, сами тренировались. Хочется показать хороший результат, но понятно, что у таких ребят как Андрей Каргинов или Эдуард Николаев, гораздо больше опыта, за плечами не один «Дакар». А мы как молодой экипаж, наверное, чуть более сообразительные.

Пилоты-любители и мировые звезды

Помимо грузового состава зрители «Шелкового пути» будут следить за российско-китайским экипажем команды «Один пояс — один путь». Ее представят китайские спортсмены Хоу Хунин и Чжан Я и россиянин Сергей Шпортько в категории «Гранд-тур». В зачете внедорожников группы Т1 на старт гонки выйдет действующий победитель Андрей Рудской из «НГ-Энерго», а его главными соперниками станут пилоты GAZ Raid Sport Алексей Игнатов и Александр Семенов.

В категории «Т2» звание победителя защищает руководитель рейдовой команды «Подмосковье» Антон Мельников, из соперников стоит отметить заводские экипажи LADA Sport ROSNEFT Raid с пилотами Дмитрием Вороновым и Михаилом Митяевым. Не стоит забывать и про экипаж братьев Мердана и Шохрата Тойлыевых из Туркменистана, которые были сильнейшими в 2022 году.

Также в гонке примут участие 12 экипажей на мотовездеходах. Среди главных фаворитов — четырехкратный победитель «Шелкового пути» Сергей Карякин и звезда «24 часов Ле-Мана» Роман Русинов. Из 18 мотоциклистов явно выделяются двукратный обладатель трофея ралли-рейда Илья Щеглов и победитель марафона 2022 года Алексей Наумов. Среди квадроциклистов, которых будет девять, за победу будут бороться призеры 2023 года Данил Логинов и Азат Шаймухаметов, а также Алексей Зверев и Яков Карпман из команды «Русская механика».

Вновь на старт выйдут представители категорий «Гранд-тур» и Adventure Trophy, в которых шанс проявить себя есть у любого желающего без спортивного опыта. Главное — чтобы была смелость на это решиться и подходящий мотоцикл в гараже. А именно — эндуро с двигателем объемом более 750 куб. см, подготовленный к тяжелому маршруту ралли-рейда.

Отдельной строкой стоит упомянуть ставшую знаменитой на весь мир категорию G-Moto Challenge для спортсменов на мотоциклах или квадроциклах без группы технической помощи. То есть восемь смельчаков планируют на дистанции более 5 тыс. км не только преодолевать сложные этапы «Шелкового пути», но и обслуживать гоночную технику самостоятельно.