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Заезд Томск — Барнаул состоялся в рамках ралли «Шелковый путь»

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Заезд Томск — Барнаул состоялся в рамках ралли «Шелковый путь». Поучаствовать в нем приехали участники из 13 стран.

Трасса Томск — Барнаул оказалась непростой из-за изменяющегося ландшафта: ровная дорога сменяется грунтовой, а чистое поле — лесом.

«Ехали на грани, особенно в конце. Здесь было очень жестко. Высохшая колея сменялась, и нужно было просто держать машину в дороге, потому что она постоянно пыталась взлететь», — рассказал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Сложные условия, плохая видимость и пыль помешали некоторым добраться до финиша. Так, участник Алексей Свердлов перевернулся на своем квадроцикле, и тот выгорел дотла. Спортсмену повезло: рядом оказались соперники, которые, жертвуя своим временем, остались с пострадавшим и дождались медиков. Врачи оказали Свердлову первую помощь и эвакуировали его с трассы на вертолете.

Кроме природных факторов гонщики столкнулись и с препятствиями, созданными человеком. Чемпион прошлого «Шелкового пути», руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-Спортавто» Сергей Вязович потерял больше пяти минут из-за упавшего на дорогу дерева, а затем чуть не столкнулся лоб в лоб с «КамАЗом».

«Зрители пошутили, наверное. Перекрыли нужную дорогу ленточкой. Мы поехали в заезд, поняли, что не туда. Мы развернулись, поехали в другой въезд. [«Пилот КАМАЗ-мастер»] Эдуард Николаев сделал то же самое. И в этот момент он на большой скорости проехал нам в лоб на узкой лесной дороге, что было очень опасно», — поделился он.

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Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 5 июля в Томске. В этом году марафон в этом году проходит в международном формате. Финишировать спортсмены будут в монгольской столице — в Улан-Баторе. В соревнованиях принимают участие грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы, им предстоит преодолеть более 5 тыс. км по бездорожью.

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