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В Томске стартовал ралли-рейд «Шелковый путь»

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Фото: РЕН ТВ
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В Томске в пятницу, 5 июля, стартовал ралли-рейд «Шелковый путь». Гонщикам предстоит преодолеть более 5 тыс. км по бездорожью.

Протяженность первого этапа составляет 25 км. Трасса очень коварна, потому пилотам необходимо быть аккуратными. Одна-две поломки могут отбросить команду в хвост пелотона.

«Любая секунда в итоге может решить судьбу результата. Но, в принципе, пролог – это нужно аккуратно вкатиться, нужно почувствовать машину», — рассказала гонщица команды G-Drive Racing Анастасия Нифонтова.

В соревнованиях принимают участие грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы.

Марафон в этом году проходит в международном формате. Финишировать спортсмены будут в монгольской столице, городе Улан-Баторе. Руководитель проекта международного ралли Владимир Чагин рассказал, что церемония финиша будет проходить в дни главного национального праздника «Наадам», что тоже придаст красок данному событию.

Принимают участие в рейде не только российские команды. Например, коллектив из Белоруссии МАЗ-СПОРТавто, который одержал победу в прошлом году.

«Определенный груз ответственности есть, но, думаю, на соперников это давит больше. Это домашняя для них гонка, и победить для них — дело чести», — отметил руководитель и пилот коллектива Сергей Вязович.

Один из главных оппонентов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, заявил, что была проведена очень большая работа, в команде пытались понять, почему в 2023 году проиграли МАЗ-СПОРТавто.

В свою очередь, министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул, что автоспорт имеет давние и славные традиции в России.

«Шелковый путь» пройдет с 5 по 15 июля. Марафон соединит сразу пять регионов Российской Федерации: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай, а также регионы Западной и Центральной Монголии, включая пустыню Гоби. Пилотам предстоит преодолеть 11 этапов.

Пустынный марафон: «Шелковый путь - 2024» станет одним из сложнейших в истории
Маршрут ралли-рейда пройдет через сибирскую тайгу, Алтай и Гоби

29 и 30 июня на автодроме «Игора Драйв» впервые прошел фестиваль «Мото Драйв». Зрители стали свидетелями экстремальных и зрелищных мотогонок в различных дисциплинах, а также могли поучаствовать в развлекательной программе.

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