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Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине

Песков: преждевременно рассуждать о том, станет ли Трамп посредником по Украине
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июля заявил, что сообщения о возможном посредничестве в урегулировании украинского кризиса кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на выборах являются рассуждениями и спекуляциями.

«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Давайте подождем исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, не наша», — заявил Песков журналистам.

Также он отметил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов является противником диалога и настаивает на продолжении конфликта.

«Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога и по-прежнему настаивает на «продолжении войны до последнего украинца», не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники», — сказал официальный представитель Кремля.

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Трамп неоднократно выступал за окончание украинского конфликта. Так, 27 июня на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом он заявил, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце он пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента США.

Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям экс-президента о возможности остановить конфликт на Украине. Российский лидер отметил, что не знаком с конкретными предложениями кандидата в президенты США, и назвал их ключевым вопросом.

Также 12 июля по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Филадельфии Трамп заявил, что конфликт должен закончиться как можно скорее.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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