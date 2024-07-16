Аналитики перечислили подорожавшие в начале июля авто в РФ
В первой половине июля 2024 года среди автомобилей, которые официально продаются в России, изменились цены только на ряд моделей Lada. Об этом 15 июля сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Седан Lada Granta в двух комплектациях Club’24 подорожал на 2 тыс. рублей (+0,2%). Коммерческие автомобили этого семейства (бортовая платформа и фургон) стали дороже на 71 тыс. рублей (+4,1–5,5%).
Коммерческие версии внедорожника Lada Niva Legend (бортовая платформа и фургон) увеличились в цене на 47 тыс. рублей (+2,5–3,5%).
При этом модели семейства Lada Vesta в исполнении Techno’24 стали дешевле. Стандартные седаны и универсалы (Vesta и Vesta SW) подешевели на 20 тыс. рублей (–1,0–1,1%), а их версии Cross потеряли в цене 15 тыс. рублей (–0,7–0,8%).
13 июля эксперт Игорь Чекулаев назвал способы сэкономить летом на бензине. По его словам, если машина стоит в пробке, выключение кондиционера и вправду снижает потребление топлива. Но, когда машина находится в движении, открытые окна (вместо кондиционера) приводят к увеличению расхода.