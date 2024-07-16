Кинолог рассказал о важности чистки зубов собаке

Гигиена полости рта собаки — это неотъемлемая часть заботы о здоровье питомца. Об этом 16 июля «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собакам тоже нужно чистить зубы и делать это необходимо на регулярной основе. Если питомец хорошо переносит процедуру чистки зубов, то ее необходимо проводить ежедневно. Если сделать это затруднительно, то можно чистить чуть реже, но не менее двух раз в неделю. Для процедуры чисти зубов собаке используют специальную зубную пасту и щетку для массажа десен», — сказал он.

По словам кинолога, чаще всего собаки страдают от наличия зубного камня.

«Ежедневно у животного образуется зубной налет — тонкая пленка, содержащая бактерии. С течением времени содержащиеся в слюне собаки минеральные вещества вступают в реакцию с этой пленкой, вызывая ее минерализацию, таким образом образовывая зубной камень. Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьезным нарушениям здоровья собаки», — сказал эксперт.

Также у питомцев бывает кариес. Кто-то может удивиться, но крупным собакам, как и людям, лечат зубы и даже ставят пломбы и протезы. Серьезным заболеванием полости рта считается пародонтит, поскольку он сложно поддается лечению. Если его запустить, он может привести к потере зубов, предупредил Голубев.

«Помимо регулярной чистки зубов хозяину важно следить за рационом питомца. Избегайте сладкого и костей, также внимательно подбирайте лакомства и игрушки, убирая те, которые могут травмировать зубы. Регулярно осматривайте пасть собаки, обращайте внимание на ее поведение, на наличие неприятного запаха из пасти, а также не забывайте о профилактических осмотрах у ветеринарного врача», — заключил специалист.

Ранее в этот день грумер городской фермы на ВДНХ Мария Мухина рассказала «Известиям», безопасно ли для животных окрашивание шерсти. По ее словам, профессиональные краски для питомцев разработаны специально для этих целей и не содержат в себе агрессивных компонентов. При этом эксперт предупредила, что состав краски не должен содержать аммиака и персульфатов. Также ни в коем случае нельзя использовать для окрашивания шерсти животного краску для человеческих волос.