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Грумер рассказала, опасно ли для животных окрашивание шерсти

Грумер Мухина: для окрашивания животных нельзя использовать «человеческую» краску
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/x99
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Креативный груминг до сих пор вызывает в обществе много вопросов. О том, безопасно ли для животных окрашивание шерсти, 16 июля «Известиям» рассказала грумер Городской фермы на ВДНХ Мария Мухина.

«Профессиональные краски для питомцев действительно абсолютно безопасны. Они разработаны специально для этих целей и не содержат в себе агрессивных компонентов, ведь главное — забота и бережное отношение к здоровью животных. Помимо этого, средства для окрашивания шерсти разрабатывается максимально гипоаллергенными, а шерсть и кожа не портятся после окрашивания», — сказала она.

При этом эксперт предупредила, что состав краски не должен содержать аммиака и персульфатов. Также ни в коем случае нельзя использовать для окрашивания шерсти животного краску для человеческих волос.

«Она может быть для него токсичной и представлять опасность, потому что животные имеют склонность себя вылизывать», — указала Мухина.

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2 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о способности собак предсказывать болезни, настроение и погоду. Специалист отметил, что собаки могут считывать поведение, жесты и мимику человека, помогают справляться со стрессом. По словам Голубева, давно доказано, что взаимодействие с собакой помогает человеку избавиться от тревоги, гнева и негативных эмоций. Также контакт с питомцем вызывает спокойствие, снижает возбуждение и помогает смещать фокус внимания. Благодаря ежедневным прогулкам, играм с собакой человеку проще не зацикливаться на своих проблемах и переключать внимание.

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