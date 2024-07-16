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Экс-подполковник ВС США указал на явную деградацию Байдена

Экс-подполковник ВС США Расмуссен: у Байдена происходит явная деградация
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Деградация нынешнего президента США Джо Байдена является очевидной. Об этом 16 июля заявил политолог, подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».

«Посмотрите на то, как он был сенатором. Посмотрите на то, как он был вице-президентом. Посмотрите даже на то, что было четыре года назад. Налицо явная деградация», — сказал эксперт.

Расмуссен напомнил случаи, когда Байден падал со ступеней и как его команде приходилось уводить его со сцены. Он сравнил поведение нынешнего американского лидера с его оппонентом, кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

По словам эксперта, он отличается уверенной речью, люди часами ждут, чтобы послушать его. На недавнем митинге в штате Пенсильвания ему удалось собрать 50 тыс. человек, напомнил Расмуссен.

«У него есть телесуфлеры и подготовленные записи, но он может и всё делать без их помощи. Он может отвечать на вопросы по отдельности. А потом вы посмотрите, что произошло. В него попала пуля, он следует процедурам, падает на землю, у него обильно течет кровь из уха, но он сохраняет самообладание, встает, показывает людям, что с ним всё в порядке», — заявил экс-подполковник ВС США.

Расмуссен также отметил, что Трамп моложе Байдена всего на три года, однако в нем гораздо больше жизни.

«Трамп всего на три года моложе, но он гораздо более когнитивен, в нем гораздо больше жизни, и он боец. Он просто есть, и вы можете почувствовать его энергию на митингах», — заключил он.

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Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, например, на заседании саммита 11 июля он назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина. Помимо этого тогда же Байден допустил еще одну оговорку, заявив, что никогда не выбрал бы себе вице-президента лучше, чем Трамп. На это 45-й президент США тут же отреагировал в своей соцсети фразой «отличная работа, Джо».

Также в демократических кругах Соединенных Штатов после провальных для Байдена дебатов с Трампом, прошедших 27 июня, началась паника. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил. Многих высокопоставленных американских чиновников пугает и беспокоит состояние Байдена, из-за чего в США всерьез обсуждаются выход американского президента из предвыборной гонки и его замена другим кандидатом.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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