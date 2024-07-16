Вертолет санавиации привлекли для помощи пострадавшим при взрыве в Чечне
Для помощи пострадавшим при взрыве газовых баллонов на стройплощадке в Чечне был привлечен вертолет санавиации. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов в своем Telegram-канале.
«По поручению главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова пострадавшим от взрыва на стройплощадке в с. Башин-Кали Итум-Калинского района оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе с использованием вертолета санавиации ЧР», — говорится в сообщении.
Алханов также отметил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли пять человек и еще 21 пострадал.
Взрыв газовых баллонов на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района в Чечне произошел ранее, 15 июля. При инциденте пять человек погибли и 26 пострадали. Получивших тяжелые травмы людей эвакуировали в больницу в Грозном. Ведется разбор завалов.
Позднее были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, что территория стройки и прилегающая к ней дорога засыпаны обломками. Часть из них горит на стройплощадке, над очагом поднимается густой черный дым.