Доходы казны от иностранного бизнеса превысят изначальный прогноз в 2,5 раза

В этом году в казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных компаний, не имеющих постоянного подразделения в России, следует из июньских поправок к бюджету («Известия» их изучили). Это в 2,5 раза больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана — 29,2 млрд рублей.

Речь идет об иностранных организациях, у которых нет в России филиала, но они получают прибыль из РФ.

«Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, относятся к пассивным», — отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

К ним, помимо дивидендов и процентов по госбумагам, относится прибыль от процентов по долговым обязательствам, роялти (регулярная плата за франшизу), штрафов и пени за нарушение договора российскими компаниями, сдачи в аренду имущества.

При этом, по словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, самые крупные доходы иностранных компаний обычно связаны с продажей внутренней недвижимости, долей участия в российских компаниях, а также акций или других ценных бумаг эмитентов РФ.

Он отметил, что основная причина корректировки оценки доходов в 2,5 раза — это активный выход иностранных инвесторов с российского рынка.

Еще одна причина роста поступлений по налогу на прибыль от иностранцев — приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, полагает ведущий научный сотрудник Президентской академии Виктор Мачехин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прибыли из-за рубежа: доходы казны от иностранного бизнеса превысят прогноз в 2,5 раза