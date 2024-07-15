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Ребенок пострадал в результате стрельбы в Волгоградской области

Под Волгоградом мужчина выстрелил в игравших на улице детей, один пострадал
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В хуторе Угольский Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице, в результате чего один ребенок пострадал. Об этом 17 июля сообщили «РИА Новости» в администрации Отрожкинского сельского поселения.

«Ребенок пострадавший, он в больнице. Задержали (стрелявшего. — Ред.)», — сообщили в администрации населенного пункта.

Также в администрации отметили, что пострадавшему ребенку 12 лет и что инцидент произошел 12 июля, в пятницу.

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Ранее, 13 июля, стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге. О пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.

Позднее правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Управлением СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). По данным городского управления Следственного комитета (СК) РФ, возможной причиной конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте могла быть конкуренция в сфере такси.

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