Ребенок пострадал в результате стрельбы в Волгоградской области

В хуторе Угольский Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице, в результате чего один ребенок пострадал. Об этом 17 июля сообщили «РИА Новости» в администрации Отрожкинского сельского поселения.

«Ребенок пострадавший, он в больнице. Задержали (стрелявшего. — Ред.)», — сообщили в администрации населенного пункта.

Также в администрации отметили, что пострадавшему ребенку 12 лет и что инцидент произошел 12 июля, в пятницу.

Ранее, 13 июля, стрельба произошла на Комендантском проспекте в Петербурге. О пострадавших информация не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.

Позднее правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мужчин, их проверят на причастность к инциденту. Управлением СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). По данным городского управления Следственного комитета (СК) РФ, возможной причиной конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте могла быть конкуренция в сфере такси.