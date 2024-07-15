Футболист Канчельскис прокомментировал свое состояние после драки в баре в Москве

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис в понедельник, 15 июля, заявил, что с ним сейчас всё хорошо после драки в центре Москвы.

«Сейчас со мной всё хорошо. В больницу меня не забирали, иначе не мог бы сейчас с вами говорить. Из-за чего произошла драка? Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча», — поделился он с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом».

Спортсмен отметил, что написал заявление в полицию. По факту случившегося возможно судебное разбирательство, однако всё будет проходить в рамках законодательства, добавил Канчельскис.

Ранее в этот день сообщалось о нападении на спортсмена в центре Москвы на Тверской-Ямской улице. Тогда отмечалось, что у него повреждено веко и разбита голова.

Футболист родился 23 января 1969 года на Украине. Он выступал за клуб «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, стал двукратным чемпионом Англии. В составе сборной России провел 36 матчей, забил четыре гола.