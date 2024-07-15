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На футболиста Андрея Канчельскиса напали в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В центре Москвы произошло нападение на бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрея Канчельскиса. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел на Тверской-Ямской улице рано утром 15 июля. У Канчельскиса повреждено веко и разбита голова.

На данный момент выясняются детали случившегося.

Футболист родился 23 января 1969 года на Украине. Он выступал за клуб «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, стал двукратным чемпионом Англии. В составе сборной России провел 36 матчей, забил четыре гола.

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Ранее, 2 февраля, сообщалось, что на российского фигуриста Владислава Дикиджи совершили нападение в метро. Спортсмен заверил, что остался невредим, и обратился в полицию с заявлением на нападавшего. Позже мужчину 1963 года рождения задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Однако 5 февраля стало известно, что суд не стал арестовывать напавшего на спортсмена мужчину. Во время заседания мужчина заявил, что сделал спортсмену замечание, так как тот не уступил место пожилой женщине. При этом тренер фигуриста рассказал, что в момент происшествия в вагоне поезда рядом с Дикиджи не находилось пассажиров, которым обычно принято уступать место.

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