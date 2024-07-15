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Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск

Delfi: экс-евродепутата от Латвии Мамыкина объявили в розыск за поддержку РФ
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Фото: commons.wikipedia.org
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Бывшего депутата Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрея Мамыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщает 15 июля портал Delfi.

Мамыкина обвиняют в «оправдании военных преступлений». Он поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент уголовное дело приостановлено, так как бывший депутат ЕП от Латвии не выходит на связь. По информации портала, Мамыкин сейчас якобы проживает в России.

Уточняется, что в минувшие выходные бывший парламентарий посетил Латвию.

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Ранее, 10 июля, активистка Елена Крейле получила три года заключения за демонстрацию флага России в окне своей квартиры в Риге. Женщина не признала свою вину и обжаловала решение суда. Следующее слушание состоится 11 сентября.

В Латвии в последнее время обострилась русофобская политика. Она коснулась не только выражающих хорошее отношение к РФ, но и граждан России, в том числе тех, кто проживает в республике многие годы. В декабре 2023 года Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике проявилась задолго до спецоперации по защите Донбасса.

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