Москвичей предупредили о второй волне ливневых дождей в ближайшие часы

В Москве в ближайшие часы ожидается вторая волна ливневых дождей. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков. Непогода сохранится до конца суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что ожидается ливень, гроза и сильные порывы ветра. В ведомстве призвали местных жителей быть аккуратными, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее в этот день в Гидрометцентре России сообщили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. В пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов, но до этого отметки на термометрах будут достигать +32 градусов.

До этого, 10 июля, ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.