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21 июля — День металлурга: как отмечают праздник в 2024 году

День металлурга отмечается в России 21 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно в третье воскресенье июля свой профессиональный праздник справляют металлурги и все те, чья работа так или иначе связана со сферой металлургии. В 2024 году праздничная дата выпадает на 21 июля. «Известия» рассказывают, когда появился День металлурга и как его отмечают в России.

День металлурга в 2024 году — история праздника

Металлургическая отрасль появилась в России в XVII веке. Изначально ее центр располагался под Тулой, а затем переместился на Урал. Сегодня в отрасли трудятся около 1 млн металлургов, которые производят продукцию для строительства, транспорта, электроники, атомной промышленности и оборонного комплекса страны.

Работа металлургов всегда считалась важной и почетной. В 1957 году в их честь был учрежден отдельный праздник — День металлурга. Тогда же было установлено праздновать его в третье воскресенье июля. С тех пор дата не менялась.

На протяжении почти 70 лет в этот день поздравляют сталеваров, прокатчиков, литейщиков, плавильщиков, доменщиков, горняков, а также ученых, изучающих металлы, преподавателей и студентов профильных вузов. Лучшим в праздник вручают почетное звание «Заслуженный металлург России».

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День металлурга в 2024 году — как отмечают

С особым размахом День металлурга празднуют в городах с крупными промышленными предприятиями — в Магнитогорске, Челябинске, Череповце, Верхней Пышме. В большинстве из них металлургические предприятия градообразующие. Поэтому часто праздник отмечают одновременно с Днем города. Здесь проходят праздничные концерты, конференции, выставки и другие мероприятия.

Ежегодно металлургов поздравляют главы предприятий, региональные власти и первые лица государства. В текущем году металлургов по традиции поздравил президент РФ Владимир Путин. В свой поздравительной речи глава государства отметил важность труда представителей этой профессии и поблагодарил за их работу.

Президент также рассказал, что, несмотря на существующие ограничения, горно-металлургический комплекс страны продолжает уверенно развиваться. Согласно показателям за прошлый год, Россия заняла ведущее место в мире по производству высокосортного никеля, алюминия, титановой продукции и стали.

Кроме того, Путин по видеосвязи запустил сразу три производственных объекта в Челябинской, Нижегородской областях и Донецкой Народной Республике (ДНР). К слову, запуск новых предприятий к Дню металлурга — еще одна давняя традиция праздника.

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День металлурга в 2024 году — мероприятия

Как правило, празднования Дня металлурга не ограничиваются одним днем и продолжаются все выходные. Так, в Норильске праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 июля. В программе — выставка производственной техники «Норникеля», фестиваль уличного кино, гастрономическая ярмарка, где можно отведать блюда национальной кухни, спортивные мероприятия и большой гала-концерт.

В Магнитогорске праздник ознаменован открытием новых объектов на территории городского курорта «Притяжение». На День металлурга здесь запустят Арт-квартал и каскадный светомузыкальный фонтан площадью более 3,5 тыс. кв. м., который будет олицетворять процесс плавки руды и ее превращения в металл.

В Челябинске состоится торжественное посвящение в металлурги молодых работников, спортивный праздник для всей семьи и концерт с красочным фейерверком. А в Череповце День металлурга отметят забегом сотрудников «Северстали» и аквапраздником на городской набережной.

Ранее «Известия» рассказали, как празднуют День работников геодезии и картографии в России.

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