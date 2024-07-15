Spiegel сообщил о случайном выстреле танка в гражданский автомобиль в ФРГ

В Германии военный танк случайно сделал несколько выстрелов, двигаясь по федеральной дороге Бундесштрассе, 12, в направлении Пассау, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль. Об этом сообщил 15 июля немецкий журнал Spiegel.

Инцидент произошел в федеральной земле Бавария. Колонна техники двигалась в рамках учений.

По словам правоохранительных органов, на данный момент неизвестны детали произошедшего. Уточняется, что оружие было заряжено холостыми патронами и в целях безопасности было направлено вверх. Однако гильзы попали во встречный автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

Отмечается, что к расследованию подключилась прокуратура Пассау.

Ранее, в октябре 2023 года, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что случайно выстрелила в египетский пост на границе. В ЦАХАЛ выразили сожаление в связи с произошедшим.