В окружении президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, растет отчаяние из-за недостаточности западной помощи. Об этом 13 июля сообщил немецкий таблоид Bild.

Причиной растущего отчаяния источники издания называют отсутствие у украинского руководства плана сделать всё возможное для защиты Украины. Особенно влияет на Киев отсутствие разрешения стран Запада на ракетные удары вглубь России.

Сейчас Украина может атаковать цели в приграничной зоне западным оружием, а более глубокие удары по-прежнему запрещены странами Запада, поставившими Киеву оружие.

«Если мы хотим победить и сохранить нашу страну, то все эти ограничения должны быть сняты», — заявил Зеленский 11 июля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее, 14 июля, газета Politico сообщила, что участники украинской делегации, в том числе Зеленский, разочаровались итогами встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО. Тогда глава Белого дома отклонил последний запрос Киева о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь территории России.

Еще в мае генсек НАТО в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. При этом он заявил о необходимости избежать эскалации.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.