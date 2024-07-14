Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО

Участники украинской делегации, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, разочаровались итогами встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО. Об этом 14 июля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, глава Белого дома отклонил последний запрос Киева о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь территории России. При этом Зеленский поднял этот вопрос ближе к концу двусторонней дискуссии 11 июля, когда саммит НАТО завершался.

При этом президент США прокомментировал отказ во время пресс-конференции вечером в тот же день.

«Если бы у него (Зеленского. — Ред.) была возможность нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю, имело бы это смысл? Нет», — сказал Байден.

В публикации уточняется, что США не передавали Украине оружия, которое могло бы поставить российскую столицу в зону досягаемости.

Также газета добавляет, что это заявление Байдена не означает, что Украине в дальнейшем не позволят бить американским оружием вглубь территории России.

Ранее, 11 июля, газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Зеленский в Вашингтоне на саммите НАТО просил у Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России.

Тогда же глава Белого дома заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ вблизи границы американским оружием является краткосрочным и в дальнейшем в снятии ограничений нет нужды.

Еще в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. При этом он заявил о необходимости избежать эскалации.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.