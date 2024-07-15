ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать дистанцию из-за дождя в Москве

Московским автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за дождя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в некоторых районах города идет дождь — соблюдайте скорость и дистанцию. По прогнозу синоптиков, до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 20 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителей призвали быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять машину, а также не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал переременную облачность, местами кратковременный дождь, грозу и до +31 градуса в Москве, сообщается на сайте kp.ru.

12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких.