Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару с кратковременным дождем 15 июля
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- Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару с кратковременным дождем 15 июля
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 15 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +29 до +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +18.
В Московской области днем прогнозируют от +26 до +31 градусов, ночью температура может снизиться до +15.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
13 июля в центре погоды «Фобос» рассказали, что до конца наступающей рабочей недели в регионе сохранится аномально жаркая погода с дневной температурой +26…+31 °С. По ночам прохладнее не станет — ожидается +17…+22 °С.
12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких.