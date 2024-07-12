Вильфанд объяснил аномальную жару в июне в России

Прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких. О причинах этого явления рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 12 июля.

По его словам, жарче всего было на европейской территории России и северной половине Якутии и «в принципе, не было регионов, где температура была ниже нормы».

«Впервые за весь период наблюдений в центре европейской России наблюдались тропики в течение первых 20 дней июня. Связано это было с тем, что воздушные массы переносились с юго-запада, с Средиземного моря, с самых южных акваторий Атлантики и даже с севера Африканского континента. Поэтому воздух был такой теплый, жаркий, насыщенный влагой», — объяснил метеоролог.

Также он отметил, что никогда за весь период наблюдений в Москве не было таких ливней в Москве.

«Выпало 195,7 мм осадков на нашей реперной станции в Москве. И оказался июнь не просто самым дождливым месяцем за время наблюдений среди июней, но и самым дождливым месяцем вообще», — добавил Вильфанд.

9 июля Вильфанд заявил, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.