В Челябинске возбуждено уголовное дело после драки мигрантов с подростками
В Челябинске мигранты нанесли телесные повреждения юношам и девушкам, среди которых были в том числе несовершеннолетние. По данным местных СМИ, инцидент произошел у одного из магазинов. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 15 июля поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий, о которых сообщили журналисты.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — указано в Telegram-канале ведомства.
СК России по Челябинской области организовало процессуальную проверку. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Ранее, 13 июля, после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Как сообщило региональное управление МВД России, их проверят на причастность к инциденту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).