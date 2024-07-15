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В Челябинске возбуждено уголовное дело после драки мигрантов с подростками

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень
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В Челябинске мигранты нанесли телесные повреждения юношам и девушкам, среди которых были в том числе несовершеннолетние. По данным местных СМИ, инцидент произошел у одного из магазинов. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 15 июля поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий, о которых сообщили журналисты.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — указано в Telegram-канале ведомства.

СК России по Челябинской области организовало процессуальную проверку. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК России.

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Ранее, 13 июля, после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Как сообщило региональное управление МВД России, их проверят на причастность к инциденту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

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