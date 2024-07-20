Скуфское золото: станет ли молодежный сленг частью языка
В рунете пользователи всё чаще сталкиваются со словами «скуф», «альтушка», «тарелочница», «нормис», «анк» и прочими непонятными определениями — все они обозначают конкретную категорию мужчин или женщин и часто имеют негативную коннотацию. Несмотря на то что термины появились в разное время, сейчас они активно используются в интернет-сленге. Одни понятия описывают характер, другие — внешность. Пользователи делят на «скуфов» и «анков» знаменитостей, знакомых, порой оценивают и самих себя. Подробнее о том, откуда пошел тренд, как отличить «масика» от «чечика» и почему стоит убегать от «тюбика» — в материале «Известий».
От нормиса до скуфа
С большинством из молодежных слов связаны целые истории, а что еще важнее — мемы. «Каждому скуфу — альтушку с «Госуслуг» стал самым популярным мемом 2023 года. Этой весной на русскоязычной платформе Steam даже вышла игра с почти одноименным названием «Альтушка для скуфа», которая за сутки поднялась в лидеры продаж.
Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: шутка стала популярной, потому что хорошо описывает ситуацию в современном обществе — причем сразу по нескольким пунктам. Здесь и ирония в отношении невостребованных лысеющих мужчин, которые прячут за напускным цинизмом свои комплексы, и обыгрывание темы госпортала, на котором с каждом годом можно оформить всё больше услуг, и даже оксюморон, ведь альтушка — это прямая противоположность скуфу.
По словам доктора педагогических наук, заведующего кафедрой русского языка Государственного университета управления Ларисы Талаловой, слово «скуф» произошло от фамилии одного из модераторов анонимного форума «Двач», то есть в данном случае речь идет о так называемой онтологизации имени.
— В широком контексте к скуфам относятся мужчины средних лет, которые не следят за собой, неряшливо одеты, выглядят неопрятно, имеют лишний вес, редко выходят из дома. При этом мечтают о внимании. Но зачастую главное в скуфе — не внешность, а поведение. Именно они будут всё критиковать, на всё жаловаться и высказываться по любому поводу, уверенные в том, что они всегда правы. Их нападки на окружающих часто связаны с гендером: объектом становятся женщины (их внешность, манеры, поведение и т.д.), — объясняет эксперт.
Как подмечает доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений ФИН при правительстве РФ, культуролог Нина Козловская, происхождение подобных слов может быть разным, но все они описывают какую-то черту внешности человека. Обычно понятия имеют отрицательные коннотации — за редкими исключениями.
О значении других сленговых выражений «Известиям» рассказал лингвист, профессор НИУ ВЩЭ и РГГУ Максим Кронгауз.
— Альтушкой обычно обозначают девушку, которая причисляет себя к альтернативной культуре и противопоставляет себя обычным молодым людям. Тарелочница — женщина, ходящая на свидания с незнакомыми мужчинами с целью поесть и выпить за их счет и «слиться». Связано со словом «тарелка» (через метонимический перенос с «едой»). «Анкл», или просто «анк», восходит к английскому слову uncle и называет молодящегося мужчину, который следит за подростковыми трендами и активно пытается вписаться в эту среду. Подобное поведение выглядит неестественно и карикатурно, — рассказывает эксперт.
«Штрихом» признают «четкого пацана», который отличается от другого мужского типа, называемого «тюбиком». Они соотносятся как понятия «пацан» и «чушпан» из популярного сериала. Под «чечиком» понимают простого парня или незнакомого молодого человека, по сути, это синоним уже привычных «чела» и «чувака». Самую позитивную характеристику отдали «масикам», которые прославились как заботливые и щедрые мужчины. Изначально термин использовали как синоним «папиков», чтобы иронизировать над девушками, которые предпочитают такой типаж, но со временем он утратил негативную окраску.
Данные понятия уже прочно вошли в медиа и культурную среду, несколько музыкальных исполнителей даже выпустили песни, посвященные скуфам. Например, репер Слава КППС записал трек The Story of Scuf, который является диссом на стримера Илью Мэддисона.
Право имеют
Тренды в сленге всегда задают молодые люди, от 14 до 25 лет, и постепенно они распространяются на более широкий круг, поясняет Нина Козловцева. По словам эксперта, такие слова использует именно молодежь, находящаяся в самой активной фазе своего ценностного развития, и это является естественным процессом. Однако, как подмечает специалист, автоматическое деление людей, особенно старшего возраста, на категории, явно не способствует формированию толерантного мировоззрения и не может позитивно влиять на сознание молодежи.
Психолог Даниил Гольдин также считает, что подобные ярлыки могут усугублять напряжение между группами и быть очень обидными. Несмотря на это, сленговые выражения всё еще важны для понимания общества, так как отражают существующие проблемы и устройство социума с точки зрения юного поколения, которое с каждым годом приобретает большее влияния. Кроме того, именно этот пласт лексики отчетливо демонстрирует ценности людей.
— «Скуф» является сугубо российским словом, обозначающим мужчину за 30, потерявшего интерес к современной культуре, застревающего в отсталых, с точки зрения новых поколений, взглядах, смирившегося с неинтересной работой, однообразной жизнью и переставшего следить за собой, — приводит пример Даниил Гольдин. Согласно его мнению, популярность термина показывает возмущение молодежи «скуфским» образом жизни и тем, что такие люди считают себя вправе критиковать и учить других людей, задают нормы общества.
В то же время, понятия «тюбик» и «тарелочница» активно используются людьми от 20 до 30, а иногда и старше. В данном случае речь идет о трудностях в поиске подходящего партнера для надежных длительных отношений.
— Мир сейчас очень сложен, в нем много свободы самоопределения, и отчасти это заслуга тренда на популярную психологию. В таких условиях нашему разуму просто необходимо иногда прибегать к резким категориям, чтобы ориентироваться в мире, — рассуждает специалист. Даниил Гольдин отмечает, что сленговые тренды позволяют обозначить собственное «я» и свои желания. Только после этого человек в ходе самопознания сможет заменить ярлыки более тонко сформулированными ценностями.
Максим Кронгауз же уверен, что перспективы у «скуфа» и «альтушки» совсем не радужные. Лингвист считает, что таким экспрессивным и оценочным названиям человеческих типов будет трудно избавиться от сопровождающего их шлейфа мемов и историй, а также сохранить актуальность в будущем.
Куда уходит Мона Лиза?
Тренд на употребление слов, характеризующих различные типы людей, — явление не новое, однако благодаря интернету и соцсетям скорость их появления и сменяемости значительно ускорилась, делится с «Известиями» культуролог Нина Козловцева.
— Молодежный сленг как «особый язык» как раз и существует для того, чтобы отделить «не таких, как я». Это абсолютно нормально и естественно. Для примера можно вспомнить «чуваков» и «чувих» прошлого века с их особым языком, которых прекрасно показали в фильме «Стиляги». Как результат, все выросли и стали полноценными членами общества, — рассуждает культуролог. Однако, как отмечает эксперт, раньше такие слова не несли опасные и маргинальные идеи и посылы.
Даниил Гольдин также уверен, что молодежная лексика существовала во все времена. Психолог вспоминает, что уже привычные россиянам слова «чел», «чикса», «кадр», «чувак», «быдло» и «старпер» 20 лет назад присутствовали исключительно в речи юного поколения, а людям старшего возраста для их понимания требовалось разъяснение.
При этом слова из сленга обычно сохраняют свою экспрессивность, поэтому не сливаются с обыденным языковым ландшафтом, в свою очередь дополняет лингвист Максим Кронгауз.
— Но всё же можно вспомнить слова, ставшие общеупотребительными, например «крутой» или вечно молодежное прилагательное «клевый». Закрепилось в общем лексиконе и когда-то молодежное существительное «тусовка». Широко используется существительное «прикол» вместе с прилагательным и особенно наречием «прикольный» и «прикольно», — рассуждает собеседник издания.
Несмотря на это, основная часть подросткового жаргона с большой вероятностью довольно скоро выйдет из употребления. Нина Козловцева уверена, что популярные нынче «штрихи» и «чечики» выпадут из речи, так же как это случилось со сленговыми выражениями из детства и юности любого из читателей.
Лариса Талалова же считает, что исчезают слова, но не понятия, которые они обозначают.
— Старшее поколение помнит шутку «что-то эта Мона Лиза меня не впечатлила». Это не брюзга и ворчун, как мы бы сказали когда-то давно, это скуф. Сегодня он оставит комментарий в отзывах о той или иной достопримечательности: «ожидал большего». В этих «не впечатлила» и «ожидал большего» — вся суть скуфа.