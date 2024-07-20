Скуфское золото: станет ли молодежный сленг частью языка

В рунете пользователи всё чаще сталкиваются со словами «скуф», «альтушка», «тарелочница», «нормис», «анк» и прочими непонятными определениями — все они обозначают конкретную категорию мужчин или женщин и часто имеют негативную коннотацию. Несмотря на то что термины появились в разное время, сейчас они активно используются в интернет-сленге. Одни понятия описывают характер, другие — внешность. Пользователи делят на «скуфов» и «анков» знаменитостей, знакомых, порой оценивают и самих себя. Подробнее о том, откуда пошел тренд, как отличить «масика» от «чечика» и почему стоит убегать от «тюбика» — в материале «Известий».

От нормиса до скуфа

С большинством из молодежных слов связаны целые истории, а что еще важнее — мемы. «Каждому скуфу — альтушку с «Госуслуг» стал самым популярным мемом 2023 года. Этой весной на русскоязычной платформе Steam даже вышла игра с почти одноименным названием «Альтушка для скуфа», которая за сутки поднялась в лидеры продаж.

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: шутка стала популярной, потому что хорошо описывает ситуацию в современном обществе — причем сразу по нескольким пунктам. Здесь и ирония в отношении невостребованных лысеющих мужчин, которые прячут за напускным цинизмом свои комплексы, и обыгрывание темы госпортала, на котором с каждом годом можно оформить всё больше услуг, и даже оксюморон, ведь альтушка — это прямая противоположность скуфу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам доктора педагогических наук, заведующего кафедрой русского языка Государственного университета управления Ларисы Талаловой, слово «скуф» произошло от фамилии одного из модераторов анонимного форума «Двач», то есть в данном случае речь идет о так называемой онтологизации имени.

— В широком контексте к скуфам относятся мужчины средних лет, которые не следят за собой, неряшливо одеты, выглядят неопрятно, имеют лишний вес, редко выходят из дома. При этом мечтают о внимании. Но зачастую главное в скуфе — не внешность, а поведение. Именно они будут всё критиковать, на всё жаловаться и высказываться по любому поводу, уверенные в том, что они всегда правы. Их нападки на окружающих часто связаны с гендером : объектом становятся женщины (их внешность, манеры, поведение и т.д.), — объясняет эксперт.

Как подмечает доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений ФИН при правительстве РФ, культуролог Нина Козловская, происхождение подобных слов может быть разным, но все они описывают какую-то черту внешности человека. Обычно понятия имеют отрицательные коннотации — за редкими исключениями.

О значении других сленговых выражений «Известиям» рассказал лингвист, профессор НИУ ВЩЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

Фото: Getty Images/Jelena Stanojkovic

— Альтушкой обычно обозначают девушку, которая причисляет себя к альтернативной культуре и противопоставляет себя обычным молодым людям. Тарелочница — женщина, ходящая на свидания с незнакомыми мужчинами с целью поесть и выпить за их счет и «слиться». Связано со словом «тарелка» (через метонимический перенос с «едой»). «Анкл», или просто «анк», восходит к английскому слову uncle и называет молодящегося мужчину, который следит за подростковыми трендами и активно пытается вписаться в эту среду. Подобное поведение выглядит неестественно и карикатурно, — рассказывает эксперт.

«Штрихом» признают «четкого пацана», который отличается от другого мужского типа, называемого «тюбиком». Они соотносятся как понятия «пацан» и «чушпан» из популярного сериала. Под «чечиком» понимают простого парня или незнакомого молодого человека , по сути, это синоним уже привычных «чела» и «чувака». Самую позитивную характеристику отдали «масикам», которые прославились как заботливые и щедрые мужчины . Изначально термин использовали как синоним «папиков», чтобы иронизировать над девушками, которые предпочитают такой типаж, но со временем он утратил негативную окраску.

Фото: Getty Images/Oliver Rossi

Данные понятия уже прочно вошли в медиа и культурную среду, несколько музыкальных исполнителей даже выпустили песни, посвященные скуфам. Например, репер Слава КППС записал трек The Story of Scuf, который является диссом на стримера Илью Мэддисона.

Право имеют

Тренды в сленге всегда задают молодые люди, от 14 до 25 лет, и постепенно они распространяются на более широкий круг, поясняет Нина Козловцева. По словам эксперта, такие слова использует именно молодежь, находящаяся в самой активной фазе своего ценностного развития, и это является естественным процессом. Однако, как подмечает специалист, автоматическое деление людей, особенно старшего возраста, на категории, явно не способствует формированию толерантного мировоззрения и не может позитивно влиять на сознание молодежи.

Психолог Даниил Гольдин также считает, что подобные ярлыки могут усугублять напряжение между группами и быть очень обидными. Несмотря на это, сленговые выражения всё еще важны для понимания общества, так как отражают существующие проблемы и устройство социума с точки зрения юного поколения , которое с каждым годом приобретает большее влияния. Кроме того, именно этот пласт лексики отчетливо демонстрирует ценности людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— «Скуф» является сугубо российским словом, обозначающим мужчину за 30, потерявшего интерес к современной культуре, застревающего в отсталых, с точки зрения новых поколений, взглядах, смирившегося с неинтересной работой, однообразной жизнью и переставшего следить за собой, — приводит пример Даниил Гольдин. Согласно его мнению, популярность термина показывает возмущение молодежи «скуфским» образом жизни и тем, что такие люди считают себя вправе критиковать и учить других людей, задают нормы общества.

В то же время, понятия «тюбик» и «тарелочница» активно используются людьми от 20 до 30, а иногда и старше. В данном случае речь идет о трудностях в поиске подходящего партнера для надежных длительных отношений.

— Мир сейчас очень сложен, в нем много свободы самоопределения, и отчасти это заслуга тренда на популярную психологию. В таких условиях нашему разуму просто необходимо иногда прибегать к резким категориям, чтобы ориентироваться в мире , — рассуждает специалист. Даниил Гольдин отмечает, что сленговые тренды позволяют обозначить собственное «я» и свои желания. Только после этого человек в ходе самопознания сможет заменить ярлыки более тонко сформулированными ценностями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Максим Кронгауз же уверен, что перспективы у «скуфа» и «альтушки» совсем не радужные. Лингвист считает, что таким экспрессивным и оценочным названиям человеческих типов будет трудно избавиться от сопровождающего их шлейфа мемов и историй, а также сохранить актуальность в будущем.

Куда уходит Мона Лиза?

Тренд на употребление слов, характеризующих различные типы людей, — явление не новое, однако благодаря интернету и соцсетям скорость их появления и сменяемости значительно ускорилась, делится с «Известиями» культуролог Нина Козловцева.

— Молодежный сленг как «особый язык» как раз и существует для того, чтобы отделить «не таких, как я». Это абсолютно нормально и естественно. Для примера можно вспомнить «чуваков» и «чувих» прошлого века с их особым языком, которых прекрасно показали в фильме «Стиляги». Как результат, все выросли и стали полноценными членами общества, — рассуждает культуролог. Однако, как отмечает эксперт, раньше такие слова не несли опасные и маргинальные идеи и посылы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Даниил Гольдин также уверен, что молодежная лексика существовала во все времена. Психолог вспоминает, что уже привычные россиянам слова «чел», «чикса», «кадр», «чувак», «быдло» и «старпер» 20 лет назад присутствовали исключительно в речи юного поколения, а людям старшего возраста для их понимания требовалось разъяснение.

При этом слова из сленга обычно сохраняют свою экспрессивность, поэтому не сливаются с обыденным языковым ландшафтом , в свою очередь дополняет лингвист Максим Кронгауз.

— Но всё же можно вспомнить слова, ставшие общеупотребительными, например «крутой» или вечно молодежное прилагательное «клевый». Закрепилось в общем лексиконе и когда-то молодежное существительное «тусовка». Широко используется существительное «прикол» вместе с прилагательным и особенно наречием «прикольный» и «прикольно», — рассуждает собеседник издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Несмотря на это, основная часть подросткового жаргона с большой вероятностью довольно скоро выйдет из употребления . Нина Козловцева уверена, что популярные нынче «штрихи» и «чечики» выпадут из речи, так же как это случилось со сленговыми выражениями из детства и юности любого из читателей.

Лариса Талалова же считает, что исчезают слова, но не понятия, которые они обозначают.

— Старшее поколение помнит шутку «что-то эта Мона Лиза меня не впечатлила». Это не брюзга и ворчун, как мы бы сказали когда-то давно, это скуф. Сегодня он оставит комментарий в отзывах о той или иной достопримечательности: «ожидал большего». В этих «не впечатлила» и «ожидал большего» — вся суть скуфа.