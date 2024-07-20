Скуфское золото: станет ли молодежный сленг частью языка

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Общество
SHAMAN выступил на митинге-концерте возле американского посольства
Мир
В Белом доме сообщили об улучшении состояния заболевшего ковидом Байдена
Мир
СМИ назвали выступление Трампа на съезде самым длинным в истории США
Мир
МО Великобритании допустило удары по России переданным Украине оружием Запада
Мир
Антонов заявил о сопротивлении Запада стремлению мира искоренить колониализм
Мир
СМИ узнали о переговорах Харрис со спонсорами демократов
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
В ФРГ назвали противников переговоров с РФ виновниками конфликта на Украине
Мир
Авиация коалиции во главе с США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена
Мир
CNN узнал о запуске демократами рекламы с призывом к Байдену выйти из гонки
Наука и техника
В России начали применять новый препарат для лечения миодистрофии Дюшенна
Мир
Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций
Стиль
Создатели Hello Kitty назвали своего персонажа девочкой, а не кошкой
/

Скуфское золото: станет ли молодежный сленг частью языка

Как отличить альтушку от нормис и что значит «штрих»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рунете пользователи всё чаще сталкиваются со словами «скуф», «альтушка», «тарелочница», «нормис», «анк» и прочими непонятными определениями — все они обозначают конкретную категорию мужчин или женщин и часто имеют негативную коннотацию. Несмотря на то что термины появились в разное время, сейчас они активно используются в интернет-сленге. Одни понятия описывают характер, другие — внешность. Пользователи делят на «скуфов» и «анков» знаменитостей, знакомых, порой оценивают и самих себя. Подробнее о том, откуда пошел тренд, как отличить «масика» от «чечика» и почему стоит убегать от «тюбика» — в материале «Известий».

От нормиса до скуфа

С большинством из молодежных слов связаны целые истории, а что еще важнее — мемы. «Каждому скуфу — альтушку с «Госуслуг» стал самым популярным мемом 2023 года. Этой весной на русскоязычной платформе Steam даже вышла игра с почти одноименным названием «Альтушка для скуфа», которая за сутки поднялась в лидеры продаж.

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: шутка стала популярной, потому что хорошо описывает ситуацию в современном обществе — причем сразу по нескольким пунктам. Здесь и ирония в отношении невостребованных лысеющих мужчин, которые прячут за напускным цинизмом свои комплексы, и обыгрывание темы госпортала, на котором с каждом годом можно оформить всё больше услуг, и даже оксюморон, ведь альтушка — это прямая противоположность скуфу.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам доктора педагогических наук, заведующего кафедрой русского языка Государственного университета управления Ларисы Талаловой, слово «скуф» произошло от фамилии одного из модераторов анонимного форума «Двач», то есть в данном случае речь идет о так называемой онтологизации имени.

В широком контексте к скуфам относятся мужчины средних лет, которые не следят за собой, неряшливо одеты, выглядят неопрятно, имеют лишний вес, редко выходят из дома. При этом мечтают о внимании. Но зачастую главное в скуфе — не внешность, а поведение. Именно они будут всё критиковать, на всё жаловаться и высказываться по любому поводу, уверенные в том, что они всегда правы. Их нападки на окружающих часто связаны с гендером: объектом становятся женщины (их внешность, манеры, поведение и т.д.), — объясняет эксперт.

Тренд «ТикТока» Slavic girl: в чем его суть и почему он стал популярен в 2023 году
Пользователей социальной сети покорили старинные шубы и меховые шапки

Как подмечает доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений ФИН при правительстве РФ, культуролог Нина Козловская, происхождение подобных слов может быть разным, но все они описывают какую-то черту внешности человека. Обычно понятия имеют отрицательные коннотации — за редкими исключениями.

О значении других сленговых выражений «Известиям» рассказал лингвист, профессор НИУ ВЩЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

мужчина перед телевизором
Фото: Getty Images/Jelena Stanojkovic

Альтушкой обычно обозначают девушку, которая причисляет себя к альтернативной культуре и противопоставляет себя обычным молодым людям. Тарелочница — женщина, ходящая на свидания с незнакомыми мужчинами с целью поесть и выпить за их счет и «слиться». Связано со словом «тарелка» (через метонимический перенос с «едой»). «Анкл», или просто «анк», восходит к английскому слову uncle и называет молодящегося мужчину, который следит за подростковыми трендами и активно пытается вписаться в эту среду. Подобное поведение выглядит неестественно и карикатурно, — рассказывает эксперт.

«Штрихом» признают «четкого пацана», который отличается от другого мужского типа, называемого «тюбиком». Они соотносятся как понятия «пацан» и «чушпан» из популярного сериала. Под «чечиком» понимают простого парня или незнакомого молодого человека, по сути, это синоним уже привычных «чела» и «чувака». Самую позитивную характеристику отдали «масикам», которые прославились как заботливые и щедрые мужчины. Изначально термин использовали как синоним «папиков», чтобы иронизировать над девушками, которые предпочитают такой типаж, но со временем он утратил негативную окраску.

пара
Фото: Getty Images/Oliver Rossi

Данные понятия уже прочно вошли в медиа и культурную среду, несколько музыкальных исполнителей даже выпустили песни, посвященные скуфам. Например, репер Слава КППС записал трек The Story of Scuf, который является диссом на стримера Илью Мэддисона.

Право имеют

Тренды в сленге всегда задают молодые люди, от 14 до 25 лет, и постепенно они распространяются на более широкий круг, поясняет Нина Козловцева. По словам эксперта, такие слова использует именно молодежь, находящаяся в самой активной фазе своего ценностного развития, и это является естественным процессом. Однако, как подмечает специалист, автоматическое деление людей, особенно старшего возраста, на категории, явно не способствует формированию толерантного мировоззрения и не может позитивно влиять на сознание молодежи.

Психолог Даниил Гольдин также считает, что подобные ярлыки могут усугублять напряжение между группами и быть очень обидными. Несмотря на это, сленговые выражения всё еще важны для понимания общества, так как отражают существующие проблемы и устройство социума с точки зрения юного поколения, которое с каждым годом приобретает большее влияния. Кроме того, именно этот пласт лексики отчетливо демонстрирует ценности людей.

девушка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— «Скуф» является сугубо российским словом, обозначающим мужчину за 30, потерявшего интерес к современной культуре, застревающего в отсталых, с точки зрения новых поколений, взглядах, смирившегося с неинтересной работой, однообразной жизнью и переставшего следить за собой, — приводит пример Даниил Гольдин. Согласно его мнению, популярность термина показывает возмущение молодежи «скуфским» образом жизни и тем, что такие люди считают себя вправе критиковать и учить других людей, задают нормы общества.

Йод вашу медь: как избавиться от привычки ругаться матом
Профессор филологии рассказала, какими словами заменить нецензурную лексику

В то же время, понятия «тюбик» и «тарелочница» активно используются людьми от 20 до 30, а иногда и старше. В данном случае речь идет о трудностях в поиске подходящего партнера для надежных длительных отношений.

Мир сейчас очень сложен, в нем много свободы самоопределения, и отчасти это заслуга тренда на популярную психологию. В таких условиях нашему разуму просто необходимо иногда прибегать к резким категориям, чтобы ориентироваться в мире, — рассуждает специалист. Даниил Гольдин отмечает, что сленговые тренды позволяют обозначить собственное «я» и свои желания. Только после этого человек в ходе самопознания сможет заменить ярлыки более тонко сформулированными ценностями.

ресторан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Максим Кронгауз же уверен, что перспективы у «скуфа» и «альтушки» совсем не радужные. Лингвист считает, что таким экспрессивным и оценочным названиям человеческих типов будет трудно избавиться от сопровождающего их шлейфа мемов и историй, а также сохранить актуальность в будущем.

Куда уходит Мона Лиза?

Тренд на употребление слов, характеризующих различные типы людей, — явление не новое, однако благодаря интернету и соцсетям скорость их появления и сменяемости значительно ускорилась, делится с «Известиями» культуролог Нина Козловцева.

— Молодежный сленг как «особый язык» как раз и существует для того, чтобы отделить «не таких, как я». Это абсолютно нормально и естественно. Для примера можно вспомнить «чуваков» и «чувих» прошлого века с их особым языком, которых прекрасно показали в фильме «Стиляги». Как результат, все выросли и стали полноценными членами общества, — рассуждает культуролог. Однако, как отмечает эксперт, раньше такие слова не несли опасные и маргинальные идеи и посылы.

ноутбуки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Даниил Гольдин также уверен, что молодежная лексика существовала во все времена. Психолог вспоминает, что уже привычные россиянам слова «чел», «чикса», «кадр», «чувак», «быдло» и «старпер» 20 лет назад присутствовали исключительно в речи юного поколения, а людям старшего возраста для их понимания требовалось разъяснение.

Бранный день: от Роскомнадзора просят четкий список запрещенной лексики
Телеканалы и радиостанции жалуются на произвольные штрафы за попавшие в эфир грубые выражения

При этом слова из сленга обычно сохраняют свою экспрессивность, поэтому не сливаются с обыденным языковым ландшафтом, в свою очередь дополняет лингвист Максим Кронгауз.

Но всё же можно вспомнить слова, ставшие общеупотребительными, например «крутой» или вечно молодежное прилагательное «клевый». Закрепилось в общем лексиконе и когда-то молодежное существительное «тусовка». Широко используется существительное «прикол» вместе с прилагательным и особенно наречием «прикольный» и «прикольно», — рассуждает собеседник издания.

горожане
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Несмотря на это, основная часть подросткового жаргона с большой вероятностью довольно скоро выйдет из употребления. Нина Козловцева уверена, что популярные нынче «штрихи» и «чечики» выпадут из речи, так же как это случилось со сленговыми выражениями из детства и юности любого из читателей.

Лариса Талалова же считает, что исчезают слова, но не понятия, которые они обозначают.

— Старшее поколение помнит шутку «что-то эта Мона Лиза меня не впечатлила». Это не брюзга и ворчун, как мы бы сказали когда-то давно, это скуф. Сегодня он оставит комментарий в отзывах о той или иной достопримечательности: «ожидал большего». В этих «не впечатлила» и «ожидал большего» — вся суть скуфа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир