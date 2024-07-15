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Главком ВСУ Сырский проверит 59-ю мотопехотную бригаду из-за потерь

Главком ВСУ Сырский выехал с проверкой в 59-ю мотопехотную бригаду из-за потерь
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Фото: commons.wikimedia.org
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для выяснения причин потерь личного состава. Об этом 15 июля сообщил украинский генштаб в Telegram-канале.

«С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава главнокомандующим ВС Украины решено выехать в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВС Украины», — уточняется в сообщении.

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Ранее, 8 июля, сообщалось, что четыре солдата ВСУ сдались в плен под Авдеевкой. Среди них были военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад.

В мае подразделения Центральной группировки войск отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово в ДНР. Противник тогда понес тяжелые потери.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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