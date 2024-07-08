Бойцы ВСУ сдались в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего танк Лихачева

Четыре солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего с позиций украинской армии танк Т-64 их бывшего сослуживца Максима Лихачева. Об этом 8 июля ТАСС рассказали украинские военнопленные.

Отмечается, что в числе тех, кто принял решение сдаться в плен, есть военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад.

«Заступая на позиции в районе Невельского, я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них всё получается. Вот и у нас получилось», — отметил сдавшийся в плен Денис Беляев.

По его словам, он родился в Мелитополе, а три года назад приехал в Одессу на заработки, где его схватили сотрудники военкомата. Беляев подчеркнул, что окончательное решение о сдаче в плен пришло к нему именно после поступка Лихачева.

«У меня были контакты, я примерно знал, как можно связаться с российской стороной. А ребята на позициях поддержали. Да и выбора ни у кого из нас особого не оставалось», — добавил военнопленный.

Так, вместе с Денисом Беляевым в плен российским военнослужащим сдались еще три украинских бойца. Они рассказали агентству, что все они попали на фронт в рамках принудительной мобилизации на Украине.

Ранее, 4 июля, стало известно, что боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников также сдался в плен, вдохновившись побегом бывшего сослуживца Максима Лихачева.

24 мая военнослужащий ВСУ Максим Лихачев сдался войскам российской армии на угнанном танке Т-64. Он перешел на сторону ВС РФ на донецком направлении по предварительной договоренности с российскими военнослужащими.

Позднее, 27 мая, друг Лихачева из Ростовской области объяснил, что Максим Лихачев не мог пойти на добровольную службу, поскольку он родом из постоянно обстреливаемого Киевом города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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