В Ленобласти спрогнозировали грибной год

В Ленинградской области 2024 год в отличие от прошлого будет обильным на грибы. Такой прогноз озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram, сообщает телеканал «78».

«Погода в этом году благосклонна ко всей территории Ленинградской области, а не только к Выборгскому району, как в прошлом году. Очень тепло, дождей много, да и засухи весной не было, так что все условия для грибов в этом году есть», — написал специалист.

По словам Колесова, за последнюю неделю грибы пошли активно, а раньше «были штучно». Также он прикрепил фото двух ведер, полных лисичек. При этом синоптик добавил, что других грибов тоже много, например белых и подосиновиков.

Ранее «Известия» писали, что лисички стали главным летним хитом в ресторанах. Сезон лисичек в этом году стартовал раньше обычного, так что в меню они стали появляться уже в середине июня.