В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ и секретаря СНБО за военные преступления
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины, депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Оба фигуранта обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и объявлены в международный розыск. По ходатайству следствия им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Решение вступает в силу с момента экстрадиции Наливайченко и Литвиненко в Россию или их задержания на российской территории.
В начале мая МВД России объявило Наливайченко и Литвиненко в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Тогда же глава международного общественного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Наливайченко одним из организаторов и исполнителей трагических событий в Одессе в мае 2014 года.
До этого, в апреле 2022 года, Следственный комитет России возбудил в отношении Наливайченко уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских военных.