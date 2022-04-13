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СКР возбудил уголовное дело в отношении депутата рады Наливайченко

СК возбудил уголовное дело в отношении депутата рады Наливайченко за призыв к действиям против военных РФ
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Следственный комитет России (СКР) 13 апреля возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных.

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«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, нужно уничтожать.

«Данные высказывания содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим и направлены против интересов Российской Федерации. Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности», — добавили в СКР.

Ранее 13 апреля также было возбуждено уголовное дело в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова о подстрекательстве к геноциду. Филатов в своих заявлениях отмечал, что у украинцев теперь имеется «моральное право на убийство». Он заявлял, что русские являются «нелюдями» и их необходимо убивать «методично и без героизма».

6 апреля стало известно, что украинский журналист Дмитрий Гордон был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. До этого, 21 марта, СК России возбудил уголовное дело в его отношении. Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года на фоне обострения в регионе и обращения ЛНР и ДНР с просьбой о помощи президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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