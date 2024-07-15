В Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает административное наказание за преследование в виде штрафа или ареста в том случае, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. Об этом 15 июля сообщает «РИА Новости», ознакомившись с соответствующим документом.

Как указано, законопроект предлагает дополнить КоАП РФ статьей «Преследование». Под эту характеристику будут подпадать действия, при которых гражданин систематически приносит другому нравственные страдания, которые проявляются в попытках общения при явно выраженном несогласии для того, чтобы причинить тому беспокойство демонстрации присутствия.

Кроме того, под определения подпадут и сообщения, и сбор информации об объекте преследования и его близких.

Административное наказание за преследование, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, предлагается выразить в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. При этом предлагается взыскание 3 тыс. рублей в случае, если эти действия совершались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, уточнила «Газета.Ru».

Согласно законопроекту, в случае повторного преследования злоумышленнику может грозить до 15 суток ареста.

О данной инициативе стало известно еще в апреле. Согласно пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия», инициатива направлена на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность.

Как отмечал депутат Нилов, преложение ввести статью в КоАП РФ «Преследование» связано с тем, что статья «Оскорбление» — другая, и под нее не подпадают, например, навязчивые действия. По его мнению, авторы инициировали достаточно мягкое наказание — административное.