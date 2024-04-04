В России предложили ввести статью за преследование
В России может появиться новое наказание за преследование. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов (с документом ознакомились «Известия»). Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность.
Законопроект подразумевает введение в КоАП отдельной статьи «Преследование». Под этим термином предлагается понимать систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий. Это может быть выражено, в частности, в направлении сообщений — по телефону, в соцсетях, письмах и др.
Если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в 2 тыс. рублей. За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить взыскание до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.
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В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование