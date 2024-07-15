Врач назвала неочевидные симптомы аппендицита у детей

Причины аппендицита у детей могут быть разные, поэтому любая боль в животе у ребенка требует обращения к врачу. Об этом 15 июля детский хирург «СМ-Клиника» Ксения Уткина рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Она сообщила, что причиной воспаления являются закупорка просвета отростка или нарушение кровоснабжения его стенок. Это может произойти как от калового камня или фруктовой косточки, попавшей в просвет аппендикса, так и от спазма сосудов или их пережатия на фоне перегиба при нормальном функционировании кишечника.

Врач проинформировала, что помимо ноющей и постоянной боли в животе есть ряд других менее очевидных симптомов аппендицита, поэтому любые болевые ощущения в животе ребенка требует незамедлительного обращения к врачу.

«В некоторых случаях диагностика осложняется тем, что на первый план выходит не боль в животе, а другие симптомы. Это могут быть изменение в поведении, особенно у детей младшего возраста, слабость, вялость, снижение аппетита. Ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа, жаловаться на тошноту и рвоту на фоне воспалительной интоксикации», — сообщила Уткина.

Также она обратила внимание на уникальность человеческого организма, от которой зачастую зависит характер боли и ее локализация в теле. По ее словам, в особенности сложны те случаи, когда аппендикс располагается в брюшной полости нетипично (низко — в полости малого таза, высоко — под печенью и так далее) — тогда может меняться характер боли и снижаться интенсивность болевых ощущений.

«Именно поэтому диагностика аппендицита — это всегда задача квалифицированного врача, и заниматься этим самостоятельно — не только неэффективно, но и небезопасно. Кроме того, боль в животе может быть симптомом других хирургических заболеваний, таких как кишечная инвагинация, дивертикулит, кишечная непроходимость, инородные тела брюшной полости, острые гинекологические заболевания у девочек и другое», — заключила врач.

Ранее, 11 июля, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева рассказала о тревожных симптомах ПМС. Специалист обратила внимание на существование кризовой и цефалгической форм ПМС.