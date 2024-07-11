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Гинеколог рассказала о тревожных симптомах ПМС

Гинеколог Ерофеева: при нескольких симптомах у женщины в ПМС нужно идти к врачу
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева назвала несколько симптомов предменструального синдрома (ПМС) у женщин, при которых рекомендуется обратиться ко врачу.

Специалист обратила внимание на существование кризово и, цефалгической форм ПМС.

«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила врач в беседе с «Радио 1».

По словам Ерофеевой, если женщина испытывает более пяти перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.

«Обратиться сначала к акушеру-гинекологу, потом к терапевту или кардиологу в зависимости от того, какие симптомы ведущие», — заключила эксперт.

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Ранее в этот день акушер-гинеколог женской консультации Видновского перинатального центра Ирина Гаврилюк сообщила в беседе с агентством городских новостей «Москва», что у женщины, которая ждет ребенка, кожа особенно уязвима перед солнечными лучами, поэтому загорать нужно с осторожностью.

17 июня гинеколог Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала «Известиям», что женщины и мужчины переносят недуги по-разному: симптомы одних и тех же болезней у них могут существенно отличаться. Кроме того, риск некоторых серьезных заболеваний выше у представительниц прекрасного пола.

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