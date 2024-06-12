Вес распутал: новый метод оценки подкожного слоя поможет худеть эффективнее

Российские ученые создали уникальную методику исследования толщины подкожно-жировой клетчатки с помощью оптических приборов. Изучение поглощающих и рассеивающих свойств биологических тканей позволяет с высокой точностью оценить уровень ожирения пациента, в отличие от популярного сейчас анализа состава тела. При этом такой способ дешевле, чем УЗИ или КТ. Специалисты считают, что новый инструмент будет эффективным не только при похудении, но и при лечении и диагностике ряда эндокринных заболеваний. Однако пока широкое применение разработки невозможно, так как нужны дальнейшие испытания.

Оптический контроль

Исследователи из лаборатории клинической биофотоники Сеченовского университета Минздрава предложили новый способ оценки толщины подкожно-жировой клетчатки (гиподермы) с помощью оптических методов. Он позволит делать это точнее биоимпедансного анализа (анализ состава тела).

— Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки необходимо для ряда биомедицинских задач. Оно требуется для оценки уровня ожирения, мониторинга эффективности программ по снижению веса, оценки физической формы в спортивной медицине и фитнесе, а также при диагностике эндокринных заболеваний, — рассказал «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Денис Давыдов.

Но существующие методы, такие как МРТ, КТ, УЗИ слишком дороги для повседневного использования. А более дешевые методы, такие как биоимпеданс, недостаточно точные, отметил Давыдов.

Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler

— Мы же предлагаем неинвазивный оптический метод, основанный на спектроскопии диффузного отражения, — подчеркнул ученый.

Спектроскопия диффузного отражения — это оптический метод, позволяющий измерить поглощающие и рассеивающие свойства биологических тканей. Ученые предположили, что такой способ даст возможность оценивать толщину подкожной жировой клетчатки. Изучив связь между данными спектроскопии диффузного отражения и толщиной исследуемого слоя, исследователи построили математическую модель, позволяющую рассчитывать плотность гиподермы.

Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch

Участниками исследования стали 247 человек в возрасте от четырех лет до 71 года. Измерения проводились с помощью специального зонда на внутренней стороне предплечья. Для проверки результатов исследователи использовали калипер — «щипцы» для измерения гиподермы. Как оказалось, разработанный метод справляется с оценкой точнее, так как позволяет учитывать толщину кожи.

Как пояснили разработчики, у женщин кожа тоньше, чем у мужчин, но калипер измеряет сумму толщин кожи и подкожно-жировой клетчатки, поэтому при одних и тех же показаниях калипера реальные результаты у мужчин и женщин будут различаться.

Жирововое соглашение

Кроме того, спектроскопию, в отличие от калипера, можно использовать для измерения подкожно-жировой клетчатки в областях с изогнутой поверхностью — например, при исследовании кожи лица.

— Результаты позволяют сделать вывод о том, что спектроскопия диффузного отражения — перспективный метод оценки толщины подкожно-жировой клетчатки, так как он неинвазивный и быстрый, а также позволяет проводить измерения на любых участках тела. На точность метода влияют физиологические характеристики, включая пол и возраст, что требует индивидуальной калибровки, — отметил заведующий лабораторией клинической биофотоники Глеб Будылин.

В практической медицине данные о толщине подкожной клетчатки помогают врачам выявить снижение жировых запасов в организме, выявить ожирение и оценить его степень, отследить эффективность проводимого лечения в динамике, проанализировать физическую форму спортсменов, рассказала «Известиям» диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

— Новый метод может применяться в диетологии, спортивной медицине, фитнес-тестировании, эндокринологии и быть полезным для широкого круга пациентов, — отметила она.

Если говорить простым языком, врачу достаточно будет посветить на кожу, чтобы определить, сколько под ней спряталось жира, пояснила врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина. По сравнению с имеющимися методами (КТ и МРТ) новый метод будет дешевле и доступнее. Однако в настоящее время широкое применение разработки невозможно, требуется проведение измерений у большого числа испытуемых для калибровки прибора и поиска отклонений от стандарта.

— Показания зависят от толщины кожи, плотности жировой ткани, и разработчики должны всё это учесть. Мне как эндокринологу подобный прибор в работе будет полезен. Прежде всего, с его помощью можно будет оценивать, как проходит похудение. С каких областей уходит жировая ткань и действительно ли уходит именно она. Это важно, так как все пациенты худеют по-разному, а у женщин колебания веса часто зависят от дня менструального цикла. Существующие методы не смогут показать небольшие сдвиги в жировой массе, а этот, скорее всего, сможет. Это очень поможет женщинам, которые худеют медленно, например на 300–400 г в месяц, — сказала эксперт.

Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

Также необходимо понять, для измерения какого конкретно вида жира будет использоваться прибор — только подкожного или также висцерального, расположенного вокруг внутренних органов. Именно последний считается самым опасным для здоровья: он способствует повышению артериального давления, развитию сахарного диабета второго типа и ожирению печени.

В дальнейшем исследователи займутся совершенствованием моделей для обработки данных спектроскопии, а также оценят, насколько эффективно метод будет работать для разных участков тела. Работа велась в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».