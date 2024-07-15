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Эксперт по праву ЕС Гуннар Бек объяснил безальтернативность переизбрания фон дер Ляйен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На посту главы Еврокомиссии (ЕК) наверняка снова окажется Урсула фон дер Ляейн. Она продолжит делать Европу беднее, но другого серьезного кандидата нет, заявил 15 июля в беседе с «Известиями» эксперт по праву Евросоюза (ЕС), преподаватель Лондонского университета Гуннар Бек.

«Госпожа фон дер Ляйен, скорее всего, будет переизбрана почти наверняка. Сейчас она обрела большинство. И госпожа [премьер-министр Эстонии Каи] Калас, скорее всего, будет избрана на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Две женщины, две сторонницы жесткой линии в конфликте на Украине, решительно настроенные на ввоз большего количества мигрантов», — сказал он.

Бек добавил, что обвинения фон дер Ляйен в коррупции не вызвали у него ни малейшего беспокойства. Прокурор ЕС уже дал понять, что не собирается проводить расследование. И лидер крупнейшей немецкой партии «Христианско-демократический союз Германии» заявил о поддержке фон дер Ляйен.

«Они заключили союз с социалистами и либералами, а «Зеленые» заявили, что тоже будут голосовать за фон дер Ляйен из-за ее далеко идущих целей по борьбе с изменением климата. Мало, кто сомневается в том, что она будет переизбрана. Это не очень хорошая новость. Фон дер Ляйен продолжит делать Европу беднее, но другого серьезного кандидата нет», — заключил Бек.

Следующего председателя ЕК могут утвердить голосованием Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

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27 июня лидеры стран — членов Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщил действующий глава Евросовета Шарль Мишель. Еще 18 июня по данному вопросу были разногласия.

Осенью 2023 года Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. Евросовет при этом остался в стороне от принятия решения.

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