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Часть продукции крупнейших сервисов доставки еды в РФ «непригодна к потреблению»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Непригодной к потреблению» назвали исследованную в лаборатории продукцию крупнейших компаний, которые доставляют готовую еду в Москве. «Известия» направили в лабораторию 16 проб еды от брендов Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавка», «Самокат», «Вкусвилл», «Перекресток», а также «Тануки» и «Шоколадница». От каждой компании — по два блюда, мясное или рыбное, плюс салат.

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Оказалось, что 10 из 16 проб нарушили обязательные требования по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Лишь продукция «Самоката» и «Перекрестка» оказалась чистой.

В случае нарушений «речь идет о непригодной к потреблению продукции, которую нельзя допускать к реализации», сказала «Известиям» глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елена Гусева.

«Это значительный уровень нарушений, в таких случаях необходимо принимать меры. Если сравнивать, например, с сырьевой продукцией, которую мы обычно анализируем, то вот такого количества выявлений по микробиологическим показателям мы не фиксируем», — добавила она.

По словам эксперта, потребление такой пищи может привести к «расстройству работы кишечника, в целом к нарушению функционирования ЖКТ, а также обострениям гастрита или язвы».

Превышение показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по общему микробному числу говорит о нарушении гигиены на производствах компаний, а также о плохой свежести продукции, пояснила Елена Гусева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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