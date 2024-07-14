Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о назначении своего сына Хамдана бен Мохаммеда на пост вице-премьера и министра обороны страны в рамках перестановок в правительстве. Об этом 14 июля написало агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид также был назначен заместителем премьер-министра.

Прочие должности в кабинете министров, объявленные в рамках кадровых перестановок, включают назначение Алии Абдуллы Аль Мазруи на недавно созданный пост государственного министра по предпринимательству, добавило агентство.

Ранее, 9 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что взаимный товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами за 2023 год достиг почти 1 трлн рублей. До этого, в феврале, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Москвы насыщенный диалог с Абу-Даби, Россия будет его развивать. Он подчеркнул, что между Россией и ОАЭ функционирует двусторонняя кооперация.