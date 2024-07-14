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Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю

NYT: фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Фотограф The New York Times Дуг Миллс, который вел съемку на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, сфотографировал пулю, летевшую мимо головы политика во время покушения на него. Об этом 14 июля рассказал изданию отставной спецагент ФБР Майл Харриган.

На фотографии рядом с головой Трампа видна белая черта в воздухе, возможно полет пули, отметил специалист.

«Это, безусловно, может быть признаком смещения воздуха из-за снаряда», — прокомментировал он изображения с высоким разрешением, которые предоставил Миллс.

Харриган отметил, что на фото необязательно именно та пуля, которая ранила политика в ухо. Однако с учетом того, что стрелявший выпустил несколько пуль, это может быть одна из них.

При съемке фотограф Миллс использовал цифровую камеру Sony, способную делать снимки со скоростью до 30 кадров в секунду. Он сделал эти фотографии с выдержкой 1/8000 секунды — чрезвычайно быстро по отраслевым стандартам, уточняет «Газета.Ru».

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Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо.

Пул журналистов, которые присутствовали на митинге, сообщил, что была слышна «серия громких взрывов или хлопков», прежде чем агенты Секретной службы бросились к Трампу

Когда Трапа уводили с трибуны к автомобилю, он не переставал что-то выкрикивать и трясти поднятым кулаком. Такое фото разместил в своем аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter) американский журналист Такер Карлсон, который, как позднее заявит миллиардер Дэвид Сакс, предупреждал об угрозе покушения на политика.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

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