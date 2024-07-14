СМИ узнали о гонораре €28,25 млн в случае победы сборной Испании на Евро-2024
Сборная Испании по футболу получит €28,25 млн случае победы в финале чемпионата Европы. Об этом 14 июля пишет портал SPORT.es.
«В случае победы футболисты получат 40% от суммы призовых в €28,25 млн. В случае проигрыша им достанется 30%», — говорится в материале.
Испанская сборная встретится с командой из Англии вечером в воскресенье на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине в 22:00 мск.
В полуфинале 9 июля сборная Испании обыграла сборную Франции со счетом 2:1. А на следующий день сборная Англии с тем же счетом одержала победу над нидерландскими футболистами.