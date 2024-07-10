Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 после победы над Францией
Сборная Испании во вторник, 9 июля, обыграла команду Франции и стала первым финалистом Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене и закончилась со счетом 2:1.
На 9-й минуте счет матча открыл Рандаль Коло Муани. Сборная Испании на 21-й минуте ответила голом Ламина Ямаля. 16-летний испанец стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира. На 25-й минуте победный гол забил Дани Ольмо, сообщает «Спорт-Экспресс».
В финале испанцы сыграют с победителем матча Нидерланды – Англия, который состоится 10 июля.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп.
Ранее, 6 июля, сообщалось, что Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года. Встреча в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.
До этого, 5 июля, в полуфинал Евро-2024 вышла сборная Франции, одержав победу над командой Португалии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а вот счет по серии пенальти cоставил 5:3 в пользу французских футболистов.
Тогда же сборная Германии по футболу проиграла Испании в матче чемпионата Европы. Испанские футболисты тоже прошли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1.