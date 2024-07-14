Какой прогноз на матч Англия - Испания в финале Евро-2024

Сборные Испании и Англии 14 июля сыграют в финале чемпионата Европы по футболу. Каждая из команд уверенно обыграла соперников в полуфинале и готова продолжить борьбу за чемпионский титул. У кого из игроков больше шансов на победу в главном матче года — читайте в материале «Известий».

Финал Евро-2024 — прогноз на матч Англия – Испания

В полуфинальных играх, которые прошли в середине недели в Мюнхене и Дортмунде, обе команды добыли победы со счетом 2:1. Англия дошла до финала второй раз подряд, обыграв сборную Нидерландов. У Испании после победы над Францией это пятый выход в финал. По этому показателю она уступает только Германии, которая играла в финале чемпионата Европы шесть раз.

По ходу турнира сборная Испании неоднократно подтверждала умение адаптироваться к разным игровым сценариям и соперникам, демонстрируя мощную игру. Испания также является лидером по количеству забитых мячей — 13, повторив рекорд чемпионата Европы 2020 года. На счету Англии всего 7 голов.

За несколько дней до финала болельщики и букмекерские конторы начали делать прогнозы на вероятный исход матча. Согласно опросу, Испания остается фаворитом финала Евро‑2024.

Коэффициенты букмекеров тоже говорят в пользу испанцев.

Финал Евро-2024 — когда и где смотреть

Чемпион Европы по футболу 2024 года определится в воскресенье 14 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени на олимпийском стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и будет доступна российским болельщикам в прямом эфире.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. Команда Англии в случае победы станет чемпионом Европы впервые.

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