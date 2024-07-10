Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии в среду, 10 июля, одержала победу над командой Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1.

Счет матча открыл полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс на 7-й минуте. У англичан первый гол забил Харри Кейн с пенальти на 18-й минуте. Победное очко английской сборной на 90+1-й минуте принес Олли Уоткинс, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале Англия сыграет с Испанией, которая накануне обыграла сборную Франции. Матч между командами состоится 14 июля.

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Ранее, 6 июля, сообщалось, что Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024 впервые с 2004 года. Встреча в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландских спортсменов.

5 июля сборная Германии по футболу проиграла Испании в матче чемпионата Европы. Испанские футболисты тоже прошли в полуфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1.