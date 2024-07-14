В Совфеде озвучили версию о причастности Киева к покушению на Трампа
Украина может быть причастна к покушению на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 14 июля заявил «РИА Новости» член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению», — сказал он.
Цеков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, опасается прихода Трампа к власти, поскольку тот может лишить Киев финансовой помощи.
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Трамп 27 июня заявил на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение российского лидера Владимира Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце Трамп пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента.
При этом британский телеканал Sky News 10 июля сообщал, что Зеленский крайне обеспокоен тем, что вероятная смена власти в США может помешать Западу продолжать поддерживать Киев. Именно поэтому в начале саммита НАТО в Вашингтоне он призвал мировых лидеров как можно скорее передать помощь, считают журналисты.