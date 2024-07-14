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Экипаж Су-34 нанес удар ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ

Минобороны: Су-34 нанес удар ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом 14 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. <...> По результатам объективного контроля цель поражена», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что УМПК также позволяет атаковать вне зоны поражения систем противовоздушной обороны. Так, многофункциональные бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по ликвидации живой силы и объектов украинской армии.

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Ранее в этот день в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации. Сообщалось, что водитель-санитар ефрейтор Николай Иванов, штурмуя опорный пункт ВСУ, скрытно подобрался к его границам и застал украинских боевиков врасплох. В результате его действий были созданы условия для взятия «опорника» противника.

Накануне стало известно, что экипаж вертолета Ка-52М разгромил подразделения ВСУ в районе Часова Яра. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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