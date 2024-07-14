Подразделение, в составе которого действовал рядовой Сергей Задворных, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп ВС РФ, которые наступали на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 14 июля, рассказали в Минобороны.

В ходе штурма опорного пункта противника рядовой Задворных, максимально приблизившись, прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил долговременную огневую точку с находившимся там пулеметным расчетом.

Не в силах сдержать наступление российских военнослужащих, противник отступил. Действия рядового помогли прорвать оборону ВСУ и закрепиться на новых рубежах. После окончания боя рядовой Задворных оказал помощь раненым и помог им добраться до точки эвакуации.

Тем временем водитель-санитар ефрейтор Николай Иванов выполнял задачу по штурму опорного пункта ВСУ. В ходе активных боевых действий он скрытно подобрался к границе опорного пункта и, застигнув вражеских пехотинцев врасплох, вступил с ними в стрелковый бой.

Ефрейтор уничтожил трех украинских боевиков, а остальные обратились в бегство — так ВС РФ удалось вытеснить противника с занимаемых им позиций. В результате смелых и решительных действий ефрейтора Иванова были созданы условия для взятия опорного пункта противника.

Днем ранее, 13 июля, в Минобороны рассказали о том, как расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в составе которого действовал гвардии рядовой Артем Артемов, выполнял боевую задачу по артподдержке действий российских штурмподразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ. В ходе боевой работы артиллерист сбил вражеские дроны и помог штурмовикам взять новые рубежи.

В тот же день российские саперы, работающие в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказали «Известиям» о проведении разминирования территории. По их словам, украинские боевики, оставляя территории, плотно их минируют или оставляют такие минные поля, что не удается определить границы и установить использованные противником мины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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