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Саперы рассказали о плотном минировании ВСУ территорий при отступлении в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские саперы, работающие в Донецкой Народной Республике (ДНР), 13 июля рассказали корреспонденту «Известий» о проведении разминирования территории.

Как отметил журналист Денис Воробьев, каждый шаг по разминированию делается максимально осторожно. Из опубликованного видео следует, что разминирование ведется как вручную, со специальным аппаратом в руках сапера, так и при помощи специальной тяжелой техники.

«Идем нога в ногу. Работы для саперов много. Чем больше времени у противника при отступлении, тем плотнее минирование. Периодически срабатывает и антидрон, потому что мины сбрасывают в том числе с воздуха», — уточнил он.

Представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Кубинец рассказал корреспонденту, что саперы выполняют задания по разминированию, сплошной очистке местности, а также уничтожают найденные взрывоопасные предметы.

«Ситуации бывают различные, есть в нашем ведении такое понятие, как документальная разведка, перед тем как люди выходят в поле, мы ее проводим, пытаемся найти формуляры, уяснить границы минных полей и после этого приступаем к разминированию», — объяснил специалист.

Однако гладкая работа возможна не всегда. Иногда украинские боевики оставляют такие минные поля, что не удается определить границы и установить использованные противником мины.

Сапер с позывным Минор отметил, что работа в зависимости от типа поля отличается. Противотанковое не такое страшное, как мины, установленные на человека, так как эти мины не всегда срабатывают. А вот противопехотное минирование — самое сложное.

«Смотря какое минное поле. Бывает противопехотное, бывает противотанковое. В данном случае противопехотное. Противопехотные — страшно, конечно, каждый шаг идешь и думаешь, и думаешь, по сто раз, а стоит ли идти, может, лучше проверить», — объяснил он.

Отправить заброс: российские военные освоили тактику дистанционного минирования
О том, как работают воздушные саперы — в спецрепортаже «Известий»

В начале июля саперы инженерного подразделения Южной группировки войск обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подвешенным к нему боеприпасом, который рухнул на поле в Луганской Народной Республике (ЛНР).

После обследования БПЛА саперы одного из инженерных подразделений группировки выяснили, что на корпусе беспилотника был закреплен неразорвавшийся боеприпас — заряд от РПГ. Было принято решение уничтожить аппарат вместе с боеприпасом накладным зарядом на месте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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