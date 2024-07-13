Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в составе которого действовал гвардии рядовой Артем Артемов, выполнял боевую задачу по артподдержке действий российских штурмподразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в субботу, 13 июля, рассказали в Минобороны.

Получив координаты целей, расчет прибыл на позицию. Артиллеристы развернули «Ураган» в боевое положение и ударили по целям. Корректировка огня и контроль поражения целей производилась с помощью беспилотника, способного в режиме реального времени передавать результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. После нанесения удара расчет РСЗО сменил огневую позицию.

На новой позиции гвардии рядовой Артемов вел визуальное наблюдение за воздушной обстановкой. На удалении им был обнаружен аппарат, идентифицированный как дрон ВСУ. После доклада командованию, Артемов навел противодронное ружье на вражеский коптер. Подавленные каналы управления привели к падению вражеского дрона на удалении от позиций ВС РФ.

Благодаря бдительности гвардии рядового Артемова была предотвращена атака на точку расположения расчета РСЗО. Артиллеристы, сменив позицию, продолжили огневую поддержку наступления российских штурмовых подразделений.

По итогам боя российские штурмовики при поддержке расчета гвардии рядового Артема Артемова выбили ВСУ с занимаемых позиций и закрепились на новых рубежах.

Тем временем майор Владимир Гойденко выполнял задачи по организации связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Колонна, возглавляемая им, направлялась в район соприкосновения с противником.

В ходе марша майор обнаружил группу украинских боевиков, которые готовили засаду на пути следования российских войск. Умело руководя действиями подчиненных, Гойденко организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами неприятеля.

Столкнувшись с организованным сопротивлением, противник, понеся потери, спешно отступил. Самоотверженные действия майора Гойденко позволили продолжить продвижение колонны и прибыть в назначенный район в установленное время и без потерь.

Днем ранее, 12 июля, в Минобороны рассказали о том, как штурмгруппы майора Валеева выбили ВСУ с позиций и закрепились на новых рубежах. Штурмовые подразделения под командованием майора Загира Валеева работали над прорывом обороны ВСУ, уничтожением живой силы, укреппозиций, вооружения и военной техники противника, когда воздушная разведка установила координаты замаскированных целей противника.

11 июля минометчики казачьего отряда специального назначения БАРС-16 рассказали «Известиям», как совершенствуют методы воздействия на украинских боевиков на северском направлении спецоперации. Они показали, как российская армия противостоит ВСУ под Северском.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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