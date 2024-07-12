Штурмгруппы майора Валеева выбили ВСУ с позиций и закрепились на новых рубежах

Штурмовые подразделения под командованием майора Загира Валеева работали над прорывом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожением живой силы, укреппозиций, вооружения и военной техники противника, когда воздушная разведка установила координаты замаскированных фортификационных сооружений, бронетехники и скоплений боевиков. О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в пятницу, 12 июля, рассказали в Минобороны.

Двум штурмовым группам, которыми руководил майор Валеев, удалось незаметно подобраться к позициям ВСУ и внезапно атаковать с нескольких направлений. При этом даже под вражеским огнем майор оперативно выявлял опасные очаги сопротивления и огневые точки неприятеля, руководил действиями штурмовых групп и корректировал работу операторов FPV-дронов.

В ходе боя российскими штурмовыми группами были уничтожены минометный расчет, боевая машина пехоты, более десяти вражеских пехотинцев. Остальные боевики спешно отступили, побросав раненых и снаряжение.

При выполнении боевой задачи Валеев получил тяжелое минно-взрывное ранение, но отказался от эвакуации. Он продолжил руководить вверенным личным составом после первой медпомощи на месте и только после отступления ВСУ убыл в медучреждение.

Благодаря грамотным действиям майора Валеева и его подчиненных штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны ВСУ и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

Тем временем командир медицинского взвода, врач мотострелкового батальона старший лейтенант Владимир Зернов неоднократно оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим.

В одном из боев он оказался под плотным огнем ВСУ. Несмотря на угрозу жизни, он оперативно помогал военнослужащим, получившим ранения в результате артобстрела противника, после чего эвакуировал их из зоны поражения. После окончания боя Зернов обеспечил доставку всех раненых в полевой медицинский госпиталь.

Мужество, профессионализм и отвага старшего лейтенанта Зернова способствовали сохранению жизни российским военнослужащим и их скорейшему возвращению в строй.

Днем ранее, 11 июля, в Минобороны рассказали, как рядовой Артем Орлов в составе штурмового отряда продвигался вглубь обороны противника. В ходе выполнения боевой задачи он смог уничтожить пулеметный расчет ВСУ и помочь подразделению справиться с противником.

В тот же день бойцы Вооруженных сил России на северском направлении рассказали «Известиям», почему могут выходить на линию фронта при свете дня — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их надежно защищают от беспилотников противника. Легкий чемоданчик небольших размеров способен гасить сигнал беспилотников ВСУ на расстоянии около километра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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