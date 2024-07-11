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Российские военные показали работу защищающей от дронов ВСУ системы РЭБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы Вооруженных сил России на северском направлении могут выходить на линию фронта при свете дня, поскольку средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их надежно защищают от беспилотников противника. Видео работы российских военных 11 июля публикуют «Известия».

«Из важных особенностей работы на северском направлении — мы продвигаемся необычно, днем. Дело в том, что нас прикрывают бойцы вот с таким секретным чемоданчиком — это система РЭБ, которая обеспечивает максимально безопасное перемещение вот так, средь бела дня», — рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По словам военнослужащих, легкий чемоданчик небольших размеров способен гасить сигнал беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии около километра. При обнаружении разведывательных дронов бойцы включают это устройство, и у БПЛА перестает работать анализатор.

На кадрах можно увидеть один из обезвреженных украинских беспилотников, упавший на землю целым.

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Разработка предназначена для защиты техники от вражеских беспилотников

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что российская армия адаптирует свои средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов. По данным издания, Вооруженные силы РФ подавляют снаряды с GPS-наведением, в том числе Excalibur и HIMARS. Кроме того, российским военным удается перехватывать и такие цели, как американские ракеты ATACMS и англо-французские Storm Shadow.

Ранее, 8 июля, бойцы ВС РФ показали новейшие системы РЭБ, установленные на машины. При этом механизм работы таких устройств является строжайшей тайной, поскольку они помогают продвигаться вперед на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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