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WSJ узнала об адаптации российских РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов

WSJ: Россия адаптирует средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российская армия адаптирует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов. Об этом 10 июля сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, российские средства РЭБ уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, в том числе Excalibur и HIMARS. В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты ATACMS и англо-французские Storm Shadow, однако российской стороне удается перехватывать и эти цели, отмечает WSJ.

В публикации также сообщается, что западная доктрина, в которой упор делается на высокоточные боеприпасы, до конфликта на Украине не проходила реальных испытаний. Она была эффективна в войнах на Ближнем Востоке, однако в борьбе с крупным противником может не сработать.

Так, большая часть вооружений, поставленных ВСУ, наводится с помощью спутников, но российская армия научилась подавлять их сигнал. В качестве альтернативы газета приводит возможность использовать корректирующие беспилотники с лазерным наведением, но Украина не обладает достаточным количеством дронов.

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Ранее в этот день генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что средства РЭБ ВСУ не могут справиться с российскими крылатыми ракетами «воздух — земля», такими как Х-69. По его словам, показавшие себя на деле ракеты подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики.

До этого, 7 июля, Министерство обороны России сообщило, что военные ВС РФ применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО. Отмечается, что система позволяет вести разведку вглубь территорий противника на 150 км, что очень важно в условиях боя. Засечь с помощью «Ирбиса» можно буквально любые огневые подразделения противника — минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, включая беспилотники.

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